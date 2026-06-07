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Ribaltone Monza: ore decisive per Bianco, idea Abate in panchina | CM

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La società neopromossa in Serie A potrebbe a sorpresa interrompere il matrimonio con il tecnico pugliese: le ultime sulla panchina del Monza

Sono ore caldissime per la panchina del Monza, con Paolo Bianco mai così in bilico. Nonostante la promozione in Serie A, il club brianzolo potrebbe decidere di separarsi dall’allenatore pugliese.

Il Monza torna su Venturino
Monza, il Ds Burdisso e il tecnico Bianco – Calciomercato.it

Giorni di riflessione in seno alla dirigenza biancorossa: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, arrivano segnali negativi sulla permanenza di Bianco alla guida del Monza. L’inizio della prossima settimana sarà decisivo per il destino del 48enne tecnico, che presumibilmente già domani si confronterà con il Ceo Baldissoni e il Ds Burdisso nel vertice da dentro o fuori per la panchina brianzola.

A Bianco potrebbe quindi non bastare la promozione in Serie A, raggiunta attraverso i playoff dopo la beffa della regular season che aveva visto Venezia e Frosinone staccare il pass diretto per la massima categoria.

Panchina Monza, Bianco verso l’addio: piace Abate, suggestione Palladino

Con il ritorno del Monza in A era scattata anche l’opzione per un altro anno, rinnovando automaticamente fino al 2028 il contratto dell’allenatore foggiano. Bianco non ha mai fatto mistero di voler continuare l’avventura in Brianza, anche se di recente è stato sondato da Pisa, Verona e Cremonese in caso di divorzio con la sua attuale squadra. 

Addio che un po’ a sorpresa potrebbe consumarsi nelle prossime ore, con la dirigenza biancorossa che sta seriamente valutando l’avvicendamento in panchina. Se il matrimonio con Bianco dovesse interrompersi, un profilo che piace al Monza è quello di Ignazio Abate. Il tecnico della Juve Stabia era presente all’U-Power Stadium con il suo agente per la finale playoff contro il Catanzaro ed è un nome caldo anche per il Torino. 

Monza, idea Abate
Ignazio Abate all’U-Power Stadium – Calciomercato.it

Occhio inoltre a D’Aversa (in uscita proprio dai granata) e a Baroni (già vicino due anni fa ai brianzoli), mentre un ritorno di Palladino è al momento solo una suggestione. Ma le sorprese, comunque, potrebbero non mancare in quel di Monzello.

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