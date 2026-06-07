Santiago Gimenez è finito nel mirino della Lazio in vista della prossima stagione con l’attaccante messicano del Milan che appare essere in uscita dai rossoneri.
Secondo quanto affermato da Sky Sport, l’attaccante classe 2001 sarebbe il sogno di Gennaro Gattuso per la sua Lazio con i biancocelesti che hanno necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato per il prossimo campionato.
L’ex Feyenoord arriva da una stagione disastrosa con il Milan non essendo riuscito a mettere a segno alcuna rete in campionato, tra infortuni e prestazioni decisamente insufficienti. Il mondiale potrebbe cambiare le carte in tavola con il giocatore messicano che potrebbe mettersi in mostra nel caso in cui dovessero arrivare buone prestazioni con la maglia della propria nazionale.