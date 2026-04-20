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Prima il Napoli e poi la Roma: 35 milioni per la fascia

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Nuovo intreccio di calciomercato tra i partenopei e i giallorossi

In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, affascinato da un possibile ritorno sulla panchina dell’Italia, e di Gian Piero Gasperini, accostato anche ai partenopei, Napoli Roma al netto d’incertezze e dubbi continuano a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione.

Gasperini e Conte a duello
Prima il Napoli e poi la Roma: 35 milioni per la fascia (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it

Un occhio di particolare riguardo viene ovviamente riservato ai calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno, con Giovanni Manna che resta vigile anche su due giocatori giallorossi: Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, entrambi sul taccuino anche di Inter e Juventus.

I due club, tuttavia, condividano anche diversi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e l’attacco. Dopo le voci su un possibile duello per Richard Rios, le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano anche di una possibile sfida brasiliana.

Secondo Asromalive.it, infatti, dopo il Napoli anche la Roma ha preso informazioni su Allan. Attaccante esterno del Palmeiras, il 21 enne mancino piace anche ad Aston Villa, Chelsea, Liverpool e Newcastle. E proprio i prodromi di una potenziale asta in Premier League hanno indotto la dirigenza brasiliana a fissare un prezzo di 35-40 milioni di euro, rendendo a dir poco complicato un approdo del calciatore in Serie A.

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