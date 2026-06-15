Rafael Leao ha più volte affermato di voler salutare il Milan durante l’estate per iniziare una nuova avventura altrove in vista della prossima stagione.

Il classe 1999 ha detto di sentire di essere giunto ormai alla fine della sua avventura con la maglia del Milan, ma le cose potrebbero cambiare dopo la scelta del club per quello che riguarda la panchina con Ruben Amorim ad un passo dal firmare il contratto con i rossoneri.

Secondo quanto affermato da Milanlive.it Ruben Amorim apprezzerebbe molto l’attaccante esterno del Milan e vorrebbe provare a capire se ci siano delle possibilità per trattenerlo, almeno un’altra stagione, nella formazione rossonera. Una volta che sarà ufficializzato il suo arrivo sulla panchina del Milan, il tecnico portoghese parlerà con il connazionale per spiegargli le sue idee dal punto di vista tattico, con Leao che potrebbe ritrovare un posto da titolare in attacco, largo a sinistra, il ruolo che gli è maggiormente congeniale.