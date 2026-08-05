Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Inter 1-1, Nkunku risponde a Dimarco: il derby estivo finisce in parità

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il derby amichevole tra Milan e Inter termina in parità, 1-1. Al gol di Dimarco, che aveva portato in vantaggio i suoi, ha risposto il calcio di rigore di Nkunku nel finale.

Milan-Inter, Chivu
Milan-Inter finisce 1-1 (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un buon test amichevole per Milan e Inter che si avvicinano all’inizio della stagione mostrando una discreta condizione atletica. Un’occasione per testare anche le seconde linee e vedere all’opera i nuovi arrivi come Gonçalo Ramos in casa rossonera.

Restano chiaramente da affinare movimenti e schemi tattici, ma una partita che può far ben sperare i tecnici. Bene Dimarco in casa nerazzurra con la formazione di Chivu che ha spesso sfondato sulle fasce dalle parti di Estupinan e Chukwueze, meglio il Milan nel finale con Modric, Nkunku e Jashari in campo.

9324

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU