Milan-Inter 1-1, Nkunku risponde a Dimarco: il derby estivo finisce in parità

Il derby amichevole tra Milan e Inter termina in parità, 1-1. Al gol di Dimarco, che aveva portato in vantaggio i suoi, ha risposto il calcio di rigore di Nkunku nel finale.

Un buon test amichevole per Milan e Inter che si avvicinano all’inizio della stagione mostrando una discreta condizione atletica. Un’occasione per testare anche le seconde linee e vedere all’opera i nuovi arrivi come Gonçalo Ramos in casa rossonera.

Restano chiaramente da affinare movimenti e schemi tattici, ma una partita che può far ben sperare i tecnici. Bene Dimarco in casa nerazzurra con la formazione di Chivu che ha spesso sfondato sulle fasce dalle parti di Estupinan e Chukwueze, meglio il Milan nel finale con Modric, Nkunku e Jashari in campo.