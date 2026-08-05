Juventus, Nico Gonzalez da Chivu? La risposta dell’Inter | CM

Il nazionale argentino rimane in uscita dalla Continassa: le ultime sul possibile interessamento dei rivali nerazzurri

Nico Gonzalez non stuzzica la fantasia dell’Inter. Almeno per il momento, l’argentino della Juventus non rientra tra i nomi caldi del board nerazzurro per rinforzare la corsia destra dopo l’addio di Dumfries.

La caccia all’esterno vive una fase di riflessione, nonostante l’allarme lanciato da Chivu da Hong Kong a margine del test di lusso contro il Manchester City. Dopo il mancato tesseramento di Khalaili, attualmente non c’è un profilo che convinca in modo assoluto l’Inter nel rapporto qualità-prezzo per colmare il vuoto sulla fascia.

Diverse le opzioni sul tavolo, con Ausilio e Marotta che si prenderanno tutto il tempo necessario per individuare il tassello giusto da regalare a Chivu.

Inter fredda su Nico Gonzalez: la Juve a caccia di una sistemazione

Nella lista dell’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – finora non è avanzata la candidatura di Nico Gonzalez, che non scalda Chivu e la dirigenza per il post Dumfries.

Il nazionale albiceleste è stato proposto nuovamente ai nerazzurri, che rimangono però freddi al momento sulla pista che porta al giocatore classe ’98 e in prestito nell’ultima stagione all’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ dell’estimatore Simeone non lo hanno riscattato, ma restano sulle sue tracce sperando in uno sconto della Juventus. Nico Gonzalez rimane in uscita dalla Continassa, con il club bianconero che cerca una sistemazione e lo valuta poco meno di 30 milioni di euro.

Prezzo ritenuto troppo alto dall’Inter che inoltre non considera l’inserimento di contropartite (come ad esempio Frattesi), mentre con l’Atletico resiste l’idea di un possibile scambio con Sorloth.