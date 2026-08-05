Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Nico Gonzalez da Chivu? La risposta dell’Inter | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il nazionale argentino rimane in uscita dalla Continassa: le ultime sul possibile interessamento dei rivali nerazzurri

Nico Gonzalez non stuzzica la fantasia dell’Inter. Almeno per il momento, l’argentino della Juventus non rientra tra i nomi caldi del board nerazzurro per rinforzare la corsia destra dopo l’addio di Dumfries.

Juventus, Nico Gonzalez-Inter: le ultime
Nico Gonzalez, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it

La caccia all’esterno vive una fase di riflessione, nonostante l’allarme lanciato da Chivu da Hong Kong a margine del test di lusso contro il Manchester City. Dopo il mancato tesseramento di Khalaili, attualmente non c’è un profilo che convinca in modo assoluto l’Inter nel rapporto qualità-prezzo per colmare il vuoto sulla fascia.

Diverse le opzioni sul tavolo, con Ausilio e Marotta che si prenderanno tutto il tempo necessario per individuare il tassello giusto da regalare a Chivu.

Inter fredda su Nico Gonzalez: la Juve a caccia di una sistemazione

Nella lista dell’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – finora non è avanzata la candidatura di Nico Gonzalez, che non scalda Chivu e la dirigenza per il post Dumfries. 

Juventus, scambio per Nico Gonzalez
Nico Gonzalez, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Il nazionale albiceleste è stato proposto nuovamente ai nerazzurri, che rimangono però freddi al momento sulla pista che porta al giocatore classe ’98 e in prestito nell’ultima stagione all’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ dell’estimatore Simeone non lo hanno riscattato, ma restano sulle sue tracce sperando in uno sconto della Juventus. Nico Gonzalez rimane in uscita dalla Continassa, con il club bianconero che cerca una sistemazione e lo valuta poco meno di 30 milioni di euro.

Prezzo ritenuto troppo alto dall’Inter che inoltre non considera l’inserimento di contropartite (come ad esempio Frattesi), mentre con l’Atletico resiste l’idea di un possibile scambio con Sorloth. 

9318

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU