Che intreccio tra Juve e Atletico: poker di nomi per Nico Gonzalez | CM

L’esterno argentino vuole restare alla corte di Simeone: la Juventus fissa il prezzo e apre inoltre a un possibile scambio

Asse Juventus-Atletico Madrid? Non c’è solo Nico Gonzalez sul tavolo delle trattative tra le due società in vista della sessione estiva del mercato.

L’obbligo a 32 milioni di euro per il nazionale argentino non è scattato, con i ‘Colchoneros’ che cercano uno sconto considerando che il ‘Cholo’ Simeone vorrebbe confermare in rosa l’ex Fiorentina. La Juve è disposta a venire incontro alle richieste dell’Atletico, ma chiede almeno 25 milioni per Nico Gonzalez per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Il giocatore vuole restare a Madrid da Simeone, così la ‘Vecchia Signora’ e il sodalizio madrileno potrebbero trovare delle strade alternative.

Calciomercato Juve, quattro nomi per Nico Gonzalez: Sorloth il preferito

Come l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica, gradita ovviamente alla Juventus. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Koke, in scadenza di contratto solamente tra un anno.

Da capire se Simeone vorrà privarsi del suo capitano e leader inoltre dello spogliatoio dell’Atletico Madrid. Attenzione anche alle possibili mosse della Juve per Gimenez (in uscita nel reparto difensivo) e a Molina, con l’ex Udinese a più riprese nei radar della ‘Vecchia Signora’. Come appreso da Calciomercato.it, però, il profilo che più di tutti stuzzica la dirigenza della Continassa e Spalletti in casa Atletico è quello di Sorloth, destinato a salutare Madrid con la permanenza di Julian Alvarez.

La valutazione dell’ariete norvegese (25-30 milioni di euro) si aggira verosimilmente al prezzo che la Juventus ha fissato per Nico Gonzalez.