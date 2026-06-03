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Che intreccio tra Juve e Atletico: poker di nomi per Nico Gonzalez | CM

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L’esterno argentino vuole restare alla corte di Simeone: la Juventus fissa il prezzo e apre inoltre a un possibile scambio

Asse Juventus-Atletico Madrid? Non c’è solo Nico Gonzalez sul tavolo delle trattative tra le due società in vista della sessione estiva del mercato.

Juventus, scambio per Nico Gonzalez
Nico Gonzalez, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it

L’obbligo a 32 milioni di euro per il nazionale argentino non è scattato, con i ‘Colchoneros’ che cercano uno sconto considerando che il ‘Cholo’ Simeone vorrebbe confermare in rosa l’ex Fiorentina. La Juve è disposta a venire incontro alle richieste dell’Atletico, ma chiede almeno 25 milioni per Nico Gonzalez per non registrare una minusvalenza a bilancio. 

Il giocatore vuole restare a Madrid da Simeone, così la ‘Vecchia Signora’ e il sodalizio madrileno potrebbero trovare delle strade alternative.

Calciomercato Juve, quattro nomi per Nico Gonzalez: Sorloth il preferito

Come l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica, gradita ovviamente alla Juventus. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Koke, in scadenza di contratto solamente tra un anno. 

Alexander Sorloth, punta dell'Atletico Madrid
Alexander Sorloth, classe ‘95 (Ansa) – Calciomercato.it

Da capire se Simeone vorrà privarsi del suo capitano e leader inoltre dello spogliatoio dell’Atletico Madrid. Attenzione anche alle possibili mosse della Juve per Gimenez (in uscita nel reparto difensivo) e a Molina, con l’ex Udinese a più riprese nei radar della ‘Vecchia Signora’. Come appreso da Calciomercato.it, però, il profilo che più di tutti stuzzica la dirigenza della Continassa e Spalletti in casa Atletico è quello di Sorloth, destinato a salutare Madrid con la permanenza di Julian Alvarez. 

La valutazione dell’ariete norvegese (25-30 milioni di euro) si aggira verosimilmente al prezzo che la Juventus ha fissato per Nico Gonzalez.

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