L’Atletico cambia idea per Nico Gonzalez: alla Juve servono (almeno) 23 milioni

Futuro in bilico per l’attaccante argentino, attualmente in prestito con obbligo di riscatto condizionato con la maglia dei ‘Colchoneros’
Stagione altalenante quella vissuta finora da Nico Gonzalez con la casacca dell’Atletico Madrid. L’argentino è in prestito dalla Juventus e il suo futuro nella capitale spagnola fa discutere.
Negli accordi stipulati in estate, l’Atletico ha l’obbligo di riscattare l’attaccante a determinate condizioni a fine stagione. Ovvero: Nico Gonzalez deve mettere a referto 21 presenze da almeno 45 minuti nella Liga, con la Juve che incasserebbe 32 milioni di euro dopo il milione versato dai madrileni per il prestito oneroso.
L’ex Fiorentina al momento ha collezionato 14 gettoni da almeno un tempo (con 3 reti all’attivo) e ne mancherebbero quindi 7 per arrivare al riscatto.
Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid cerca un nuovo accordo per Nico Gonzalez
Sette gare da giocare nelle ultime 9 partite restanti del campionato spagnolo e che l’Atletico Madrid non avrebbe intenzione di far raggiungere a Nico Gonzalez per non far scattare l’obbligo di riscatto come rilanciato in Spagna da ‘Cadena SER’.
I ‘Colchoneros’ riterrebbero alto infatti l’assegno da 32 milioni per il riscatto in base alle prestazioni fornite dall’argentino, malgrado la stima del ‘Cholo’ Simeone. L’Atletico vorrebbe rinegoziare la somma per l’acquisto a titolo definitivo del 28enne attaccante e scendere sotto i 30 milioni di euro. Con la Juventus se ne parlerà a fine stagione, con il club bianconero che per non registrare una minusvalenza a bilancio non potrà cedere l’ex Fiorentina per meno di 23 milioni.
Il futuro di Nico Gonzalez resta così in bilico, con il nazionale argentino comunque apprezzato alla Continassa da Luciano Spalletti. L’idea della dirigenza resta quella di fare cassa con la cessione del giocatore, ma non sono da escludere sorprese.