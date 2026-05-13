Finale Coppa Italia Lazio-Inter: le formazioni UFFICIALI

Le scelte di Sarri e Chivu per la sfida di scena all’Olimpico

Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Inter, avversarie stasera all’Olimpico nella finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre si sono appena affrontate, per la precisione sabato scorso in campionato: i nerazzurri si sono imposti con un netto 3-0.

C’era ancora qualche piccolissimo dubbio sulla presenza dal primo minuto di Thuram, il quale alla vigilia aveva accusato una lieve contrattura. Alla fine, però, il francese partirà dal primo minuto al fianco di capitan Lautaro Martinez.

In regia ci sarà Zielinski, chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Calhanoglu: al fianco del polacco, Barella e Sucic. Dumfries e Dimarco sugli esterni, in difesa il terzetto titolare Bisseck-Akanji-Bastoni. Tra i pali Josep Martinez, che stasera si gioca anche la sua promozione al post Sommer.

Sponda biancoceleste, Sarri (in tribuna perché squalificato) rilancia Tavares e Taylor. Patric in cabina di regia, davanti Isaksen e Zaccagni ai lati del falso nueve Noslin.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-INTER

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu