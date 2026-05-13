Il numero 10 del Borussia Dortmund andrà via a parametro zero a fine campionato

Spesso costrette a muoversi all’interno degli angusti recinti del fair play finanziario, le squadre italiane guardano sempre con estremo interesse al database dei parametro zero. Anche se bisogna mettere in conto una spesa non indifferenze per le commissioni, risparmiare sul costo del cartellino consente di calamitare le attenzioni di calciatori importanti con ingaggi interessanti.

Tra i tanti calciatori in scadenza monitorati in Serie A, nelle scorse settimane è apparso anche Julian Brandt. Già da mesi, il giocatore e il Borussia Dortmund hanno ufficializzato l’addio gratis a fine stagione, suscitando l’interesse di diversi club europei.

In Italia, a drizzare le antenne sono state soprattutto Inter e Roma, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania non sono foriere di buone notizie. Secondo Sport Bild, infatti, il fantasista 30enne avrebbe individuato nella Liga la sua destinazione preferita e nei giorni scorsi, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di passare all’azione entrando in contatto con la famiglia del tedesco.

Dopo l’ultima giornata di Bundesliga (sabato contro il Werder Brema), i colchoneros hanno già programmato un incontro con Brandt e sono pronti a sferrare l’affondo decisivo per accaparrarsi il calciatore e lasciare a bocca asciutta le squadre nostrane e l’Arsenal.