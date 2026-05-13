Ryan Friedkin a Trigoria, incontro con Gasperini per il futuro | CM

Sono ore decisive in casa Roma per decidere il futuro della società giallorossa sia dal punto di vista dirigenziale che di campo.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Ryan Friedkin si è recato stamattina a Trigoria. Incontro con Gasperini in programma con la proprietà giallorossa che dovrà decidere quali saranno le mosse in vista della prossima stagione, sia dal punto di vista dirigenziale che sportivo con tanti temi da trattare in presenza dell’allenatore.

Uno degli argomenti più caldi è quello inerente il futuro di Paulo Dybala con l’attaccante argentino che è in scadenza di contratto ma che è fortemente apprezzato dall’allenatore giallorosso, pronto a chiedere il suo rinnovo per provare a trattenerlo almeno un’altra stagione.

Un’altra decisione che è attesa a momenti in casa Roma è quella riguardante il prossimo direttore sportivo con il club che dovrà scegliere quello che sarà il successore di Massara, destinato ai saluti.