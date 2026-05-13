Annuncio UFFICIALE a sorpresa: “Vado via per motivi personali”

“Non voglio rimanere qua dopo questa stagione”

Nonostante alcuni evidenti limiti, è stato uno dei punti di forza della squadra in questa stagione strapositiva. Senz’altro andata oltre le più rosee aspettative. Per lui è stata la prima, ma anche l’ultima. E questo è ufficiale da qualche ora.

Arijanet Muric ha annunciato l’addio al Sassuolo. A ‘gianlucadimarzio.com’, il portiere kosovaro ha detto apertamente che non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in neroverde cominciata l’estate scorsa: “Ho informato il club che, per motivi personali, non voglio rimanere qua dopo questa stagione”.

Muric non ha specificato quali siano questi problemi personali, ma una cosa è certa: le prossime due partite saranno anche le ultime a difesa della porta degli emiliani. Il classe ’98 farà ritorno all’Ipswich, proprietario del suo cartellino e fresco di promozione in Premier. Il futuro dell’estremo difensore potrebbe essere proprio all’Ipswich oppure altrove. Non è escluso che per lui possano muoversi altre società di Serie A.