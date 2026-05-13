Lazio-Inter, le probabili formazioni per la finale di Coppa Italia

Cresce l’attesa per la finale che avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma: pochi dubbi per Sarri e Chivu.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00, Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre si presentano all’appuntamento in maniera diametralmente opposta: la squadra di Sarri si è arresa proprio ai nerazzurri (0-3) nell’ultimo turno di campionato e occupa attualmente la nona posizione in classifica, mentre l’undici allenato da Chivu viene da 4 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 450′ e si è già laureato campione d’Italia.

I favori del pronostico pendono tutti dalla parte di Lautaro Martinez e compagni, ma in 90 minuti tutto può succedere. Sarri conferma il 4-3-3 con Nuno Tavares che torna titolare a sinistra, il trio composto da Basic, Patric, Taylor in mezzo al campo e Isaksen, Noslin e Zaccagni davanti. 3-5-2, invece, per Inter: l’unico ballottaggio è tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato favorito. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinksi, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu