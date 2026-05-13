Juve, piace un trequartista brasiliano: le cifre

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della stagione 2026/2027: ecco l’ultimissimo obiettivo.

Cresce l’attesa in casa Juventus in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12:30. Dopo il successo sul campo del Lecce, i bianconeri sono chiamati a vincere ancora per non compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il secondo posto del Napoli dista appena due punti, ma Yildiz e compagni devono guardarsi anche alle spalle dove ci sono Milan, Roma e Como attaccate.

Juve, però, concentrata anche sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Spalletti. L’ultima idea alla Continassa si chiama Isaque Severino Silva, centrocampista brasiliano classe 2007 di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Il 19enne originario di São Carlos ha qualità da vendere e si trova particolarmente a suo agio nel ruolo di trequartista: la sua valutazione è di poco inferiore ai 30 milioni di euro vista anche la giovanissima età, ma la Juve vorrebbe effettuare un tentativo concreto per provare ad anticipare gli altri club interessati al calciatore (Inter, Milan e Premier League).