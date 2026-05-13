Torino, occhio a Simeone: due pretendenti per l’attaccante argentino

Giovanni Simeone è finito nel mirino di due squadre in vista della prossima estate con l’attaccante del Torino che potrebbe cambiare maglia una volta terminato il campionato in corso.
Secondo quanto affermato da TuttoSport il Siviglia sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Torino per provare a portarlo in Spagna dove ritroverebbe, nello stesso campionato, il padre e il fratello, tesserati con l’Atletico Madrid.
Classe 1995, Simeone è stato uno dei migliori nella stagione difficile del Torino che ha visto anche il cambio di allenatore con Baroni che è stato sostituito da Roberto D’Aversa. La società granata non vorrebbe perdere il centravanti argentino, ma molto dipenderà dalla volontà dell’ex Napoli che potrebbe decidere di vivere una nuova esperienza all’estero.
Il Torino dovrà provare a convincere Giovanni Simeone con un progetto che possa rivelarsi ambizioso con l’obiettivo di conquistare l’accesso alle coppe europee. In caso contrario la punta centrale potrebbe decidere di cambiare aria per trovare una nuova sistemazione.