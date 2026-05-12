Juve, nuove voci su Nicolas Jackson: si punta al prestito

I bianconeri sono a caccia di un nuovo attaccante a prescindere dal futuro di Dusan Vlahovic: tutti i dettagli.

In casa Juve continua la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, valevole per la 36esima giornata di Serie A. La corsa Champions è entrata nella sua fase più calda, ci sono addirittura cinque squadre in 5 punti e i bianconeri non possono permettersi assolutamente passi falsi.

A Torino, però, si monitora con attenzione anche il mercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni. Una di queste porta a Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco. Il club di Bundesliga quasi sicuramente non eserciterà il riscatto per 65 milioni di euro e – secondo quanto evidenziato in queste ore dalla ‘Bild’ – proprio la Juve avrebbe intenzione di effettuare un tentativo per provare a portare il calciatore in Italia con la formula del prestito.

Nicolas Jackson piace anche al Milan: chi la spunterà alla fine in questo appassionante derby di mercato? Lo sapremo molto presto…