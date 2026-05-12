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Vlahovic, il padre incontra una big: le ultimissime

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Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante della Juventus: ecco cosa sta succedendo. 

Prima ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 contro l’Hellas Verona con un grandissimo calcio di punizione, poi ha deciso la trasferta di Lecce con un gol da centravanti vero. Dusan Vlahovic sta letteralmente trascinando la Juventus in questo finale di stagione, ma c’è un grande punto interrogativo sul suo futuro.

Lecce-Juve, Vlahovic decisivo
Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti stravede per il 26enne originario di Belgrado e sarebbe disposto a tutto pur di allenarlo anche nella prossima stagione, ma il rinnovo con la Juve non appare per nulla scontato. Anzi, recentemente il padre avrebbe avuto un incontro con Il Bayern Monaco che è interessato al cartellino dell’ex Fiorentina viste le incertezze legate al futuro di Harry Kane.

Sullo sfondo rimane anche il Barcellona che osserva con grande attenzione l’evolversi della vicenda e, dunque, non sono escluse altre sorprese nei prossimi giorni. Testa, però, ora al campo: Vlahovic vuole regalare la qualificazione in Champions alla Juve a suon di gol.

 

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