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Agente di Dybala a Trigoria: Gasperini vuole la conferma dell’argentino

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Paulo Dybala è in scadenza di contratto con la Roma, ma non è da escludere che l’attaccante argentino possa restare in giallorosso anche la prossima stagione.

Paulo Dybala
Futuro Dybala, colpo di scena sul futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1993, l’argentino vedrà terminare il proprio contratto con la squadra capitolina tra poco più di un mese anche se sembrano esserci degli spiragli per un futuro ancora in giallorosso.

Secondo quanto affermato da Filippo Biafora de Il Tempo, l’agente del calciatore argentino sarebbe stato a Trigoria stamattina per valutare un rinnovo dell’ex Juventus con la squadra capitolina. Un affare non semplice ma fortemente caldeggiato da Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di avere ancora a disposizione la punta per la prossima stagione.

La scelta passa ai Friedkin che saranno chiamati a prendere una decisione sul calciatore e valutare se fare una proposta di rinnovo, magari annuale, per provare a trattenerlo a Roma ancora per un anno.

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