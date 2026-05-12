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Sirene arabe per McTominay, tifosi del Napoli preoccupati

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Dopo essere stato l’arma vincente dello scudetto del Napoli un anno fa, Scott McTominay si è confermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Scott McTominay
Offerte dall’Arabia Saudita per McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Scott McTominay ha un contratto fino al giugno del 2028 con il Napoli e potrebbe diventare uno degli uomini mercato in vista della prossima estate con lo scozzese che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre arabe.

Centrocampista con ottime doti fisiche e di inserimento, è uno dei pallini di Antonio Conte che, in caso di permanenza sulla panchina azzurra cercherà in tutti i modi di trattenere lo scozzese all’ombra del Vesuvio. In caso di addio dell’allenatore del Napoli, il club partenopeo potrebbe dare l’ok alla cessione del calciatore in caso di offerta molto alta per il suo cartellino.

Classe 1996, McTominay compirà 30 anni il prossimo dicembre e il Napoli potrebbe chiedere circa 50 milioni di euro per il suo cartellino, una somma che non rappresenterebbe un problema per le squadre arabe.

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