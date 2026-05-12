Inter, accordo di massima per Muharemovic: ecco la contropartita

Ha appena debuttato in prima squadra

L’Inter ha scelto Muharemovic come primo rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione. Dopo l’intesa con il bosniaco, Calciomercato.it ha appurato che è arrivata anche quella con il Sassuolo sui 20 milioni di euro.

I nerazzurri lo hanno preferito a Solet dell’Udinese, bruciando una concorrenza che comprendeva anche club inglesi: l’affare non è ancora chiuso, ma la strada è tracciata.

Gli eccellenti rapporti tra le due società, in particolare tra il presidente Marotta e l’Ad neroverde Carnevali, hanno senz’altro dato una grossa mano alla definizione in linea di massima di una operazione da cui beneficerà pure la Juventus: come noto, i bianconeri hanno diritto al 50% sulla rivendita del classe 2003, ceduto a titolo definitivo l’estate passata per ‘soli’ 2 milioni.

Mosconi può finire nell’affare Muharemovic

Va detto che la stessa operazione potrebbe allargarsi, ovvero includere altri giocatori utili anche in ottica plusvalenze. Secondo Nicolo Schira, al Sassuolo piace Mattia Mosconi, promettente attaccante classe 2007 dell’Under 23 interista fresco di debutto in prima squadra sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio. Chivu lo ha mandato in campo negli ultimi dieci minuti, sul punteggio di 0-3 e al posto di Petar Sucic.