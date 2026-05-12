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Open Var, Tommasi peggio di Rocchi: sparisce una vecchia puntata

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Il nuovo designatore commenta gli episodi della 36esima giornata: non si placano le polemiche su Parma-Roma

C’è un nuovo designatore arbitrale dopo l’autosospensione di Rocchi, ma non sembra essere cambiato niente. Intervenuto nella trasmissione Oper Var, Dino Tommasi ha sostenuto che ci sono stati un po’ di interventi da Lissone, ma che sono serviti a correggere tutti gli errori degli arbitri in campo. Una tesi sostenibile scegliendo con cura gli episodi da mostrare.

E infatti non sono stati mostrati i rigori negati alla Fiorentina contro il Genoa per il fallo di Amorim su Parisi e al Verona contro il Como per il tocco di mano e la successiva trattenuta di Diego Carlos su Edmundsson. Le polemiche del week end si sono concentrate soprattutto su Parma-Roma, di cui sono stati fatti vedere e ascoltare gli audio di due episodi.

Parma-Roma, episodi Open Var
Un frame di Parma-Roma (foto Ansa) – Calciomercato.it

Il primo è il contatto tra Valenti e Mancini, giudicato non falloso. Si è spiegato (giustamente) che è diverso rispetto a quello tra Scalvini e Frattesi in Inter-Atalanta. Poi si è passati al rigore concesso per il fallo di Britschgi su Rensch. Dalle parole di Chiffi ai romanisti (“Prima lui fa il fallo”) e dei varisti (“Si trattengono tutti e due”) non sembra esserci chiaro ed evidente errore, ma viene fatta l’On Field Review.

Stavolta nessun paragone con il caso molto simile con protagonisti Pablo Marì e Vlahovic in Fiorentina-Juventus dell’andata. Anzi, chi fosse curioso di sapere cosa dissero i vertici dell’AIA in quella occasione, scopre che su Dazn è sparita del tutto la puntata che riguarda la 12esima giornata di Serie A… Non certo il miglior modo di essere trasparenti.

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