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Roma-Lazio lunedì alle 20:45, nuovo ribaltone nel calendario: è caos in Serie A

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La prefettura ha disposto il cambio di orario del derby romano tra Roma e Lazio spostando la partita a lunedì 18 maggio alle ore 20:45.

Palla Serie A
Cambio di orario per Roma-Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un cambio di programmazione che farà scoppiare di nuovo il caos in Serie A considerato il fatto che le partite delle rivali per un posto in Champions League sono in programma domenica 17 alle ore 12:30 con Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli che di disputeranno in contemporanea.

Non è da escludere che i club interessati possano chiedere nuovamente un cambio di orario per poter disputare tutti in contemporanea le sfide.

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