Finale Coppa Italia Lazio-Inter: colpo di scena Thuram, le ultime

Nell’allenamento di ieri il francese aveva accusato un problema muscolare

Sembrava destinato al forfait, invece Marcus Thuram ci sarà domani sera all’Olimpico nel replay con la Lazio valevole per la finale di Coppa Italia. Il problema muscolare accusato ieri, una lieve contrattura, è già stata smaltita dall’attaccante dell’Inter, tanto che nella rifinitura ad Appiano si sta allenando regolarmente coi suoi compagni.

A meno di nuove sorprese, il numero 9 partirà con la squadra alla volta della Capitale, pronto per scendere in campo. Vedremo quale sarà la scelta di Chivu, ovvero se deciderà di schiererà titolare – al fianco ovviamente di capitan Lautaro Martinez – o di farlo partire inizialmente dalla panchina. In tal caso al suo posto giocherebbe Bonny, davanti a Pio Esposito anche perché quest’ultimo è stato appena recuperato da una botta alla schiena.

Confermata invece l’assenza di Hakan Calhanoglu, il quale non è riuscito a recuperare dall’infortunio al polpaccio. Il turco viaggerà comunque con la squadra.