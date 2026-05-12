Polveriera Milan, Furlani allo scoperto: “Tensione altissima” – Calciomercato.it

Champions a rischio, i tifosi rossoneri rivogliono la testa dell’Ad

“Era un’espressione di stress”. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Giorgio Furlani ha così motivato il suo sorriso mentre guardava la Curva Sud rossonera contestare lui e la società prima del match di domenica sera tra Milan e Atalanta che la squadra di Allegri ha perso per 3-2.

Nelle ore successive all’incontro, sui social era circolato un video che appunto ritraeva l’Ad del Milan ridere dinanzi alla contestazione del tifo organizzato milanista. “Era un’espressione da stress – ha chiarito alla ‘rosea’ – la tensione era altissima vista anche la posta in palio. Sono tifoso milanista da sempre“, ha concluso Furlani.

I tifosi rivogliono la sua testa dopo una stagione che rischia di diventare fallimentare, come la precedente, con la mancata qualificazione alla Champions, un obiettivo che sembrava ormai raggiunto e che ora è a forte rischio a causa delle 5 sconfitte nelle ultime 8 partite.