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La Juve fiuta il grande colpo in casa Napoli: la situazione

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Bianconeri e azzurri potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare di mercato al termine della stagione. 

La gara contro il Lecce ha evidenziato una necessità che ormai è sotto gli occhi di tutti: la Juventus ha bisogno di un centrocampista di qualità, capace di velocizzare la manovra bianconera e di offrire maggiori soluzioni in attacco. Un centrocampista alla Stanislav Lobotka, che Spalletti apprezza tantissimo e che ha già allenato nel corso della sua esperienza a Napoli.

Lobotka in azione
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista slovacco classe ’94 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e quasi sicuramente non rinnoverà con la compagine partenopea: lo riferisce ‘Il Mattino’, secondo cui la Juventus sarebbe al corrente di questa situazione e avrebbe intenzione di intavolare una vera e propria trattativa con il Napoli per l’acquisto del calciatore originario di Trencin.

C’è da capire se Aurelio De Laurentiis permetterà la cessione di Lobotka a una rivale diretta come la Vecchia Signora, ma a Torino vogliono provarci e ci sarebbe un cauto ottimismo in merito al felice esito dell’operazione.

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