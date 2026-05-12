La Juve fiuta il grande colpo in casa Napoli: la situazione

Bianconeri e azzurri potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare di mercato al termine della stagione.

La gara contro il Lecce ha evidenziato una necessità che ormai è sotto gli occhi di tutti: la Juventus ha bisogno di un centrocampista di qualità, capace di velocizzare la manovra bianconera e di offrire maggiori soluzioni in attacco. Un centrocampista alla Stanislav Lobotka, che Spalletti apprezza tantissimo e che ha già allenato nel corso della sua esperienza a Napoli.

Il centrocampista slovacco classe ’94 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e quasi sicuramente non rinnoverà con la compagine partenopea: lo riferisce ‘Il Mattino’, secondo cui la Juventus sarebbe al corrente di questa situazione e avrebbe intenzione di intavolare una vera e propria trattativa con il Napoli per l’acquisto del calciatore originario di Trencin.

C’è da capire se Aurelio De Laurentiis permetterà la cessione di Lobotka a una rivale diretta come la Vecchia Signora, ma a Torino vogliono provarci e ci sarebbe un cauto ottimismo in merito al felice esito dell’operazione.