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Due brasiliani salutano la Serie A: 90 milioni di euro | CM

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Due maxi offerte stanno per chiudere i giochi e le speranze delle squadra italiane

Autore di un gol e di un assist nella vittoria dell’Atalanta in casa del MilanEderson sta vivendo le sue ultime ore da calciatore nerazzurro. Dopo l’affondo del Manchester United che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il 26enne ha messo in stand by il precedente accordo con l’Atletico Madrid, avendo ricevuto una proposta d’ingaggio più alta rispetto a quella dei colchoneros.

Ederson segna lo 0-1 in casa del Milan
Due brasiliani salutano la Serie A: 90 milioni di euro | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli spagnoli, dal canto loro, avevano già raffreddato la pista di fronte alle richieste bergamasche, ma da quanto trapela da dietro le quinte, la virata verso i Red Devils è arrivata più per scelta dell’ex Salernitana che degli orobici. Qualora l’affare con lo United dovesse andare in porto, nelle casse degli orobici finirebbero circa 45 milioni tra bonus e parte fissa.

Più o meno la stessa cifra che incasserà il Wolverhampton per Joao Gomes. Dal Napoli? No, a meno di clamorosi colpi di scena. Nonostante un recente tentativo dei partenopei di reinserirsi nella corsa al 25enne brasiliano, l’Atletico Madrid nelle ultime ore ha mosso ulteriori passi avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 40 milioni più bonus della squadra inglese. Fino agli annunci ufficiali, in sede di mercato tutto è possibile, ma ad oggi i due brasiliani sono lontanissimi dall’Italia.

 

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