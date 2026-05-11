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“Accordo con Frattesi”: tutto deciso, sarà addio all’Inter

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Juve, Roma o Napoli? Ecco la probabile destinazione del classe ’99

La terza sarà anche l’ultima, l’ultima di Frattesi con la maglia dell’Inter. A fine stagione il classe ’99 e il club nerazzurro si diranno addio dopo tre stagioni vissute sulle montagne russe, con la terza che è stata senza dubbio la peggiore di tutte.

Frattesi in azione con l'Inter
“Accordo con Frattesi”: tutto deciso, sarà addio all’Inter (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano conferma il divorzio imminente tra Frattesi e l’Inter: “C’è un accordo tra le parti”. Ma era ormai cosa nota: del resto l’ex Sassuolo stava per salutare già a gennaio scorso.

Era tutto fatto per il suo passaggio al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto sui 30/35 milioni di euro, con l’affare poi saltato a causa del no del Liverpool al prestito di Curtis Jones.

La partenza di Frattesi, dunque, è stata soltanto rimandata all’estate che verrà. Partenza per? È ancora nei pensieri di Spalletti, dunque della Juve, può interessare alla Roma nell’ambito dell’operazione Kone e piace sempre al Napoli, ma molto probabilmente il futuro del 26enne sarà in quella Premier sfiorata quattro mesi fa. Magari proprio al Nottingham, con la sua valutazione scesa ora sotto i 30 milioni.

Frattesi lascerà l’Inter e Milano con due Scudetti e (forse) altrettante Coppe Italia, ma anche con un po’ di frustrazione per non essere riuscito a conquistarsi un ruolo da protagonista prima con Simone Inzaghi e successivamente con Chivu.

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