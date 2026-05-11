La stampa transalpina rilancia un’indiscrezione dirompente sul club giallorosso
Reduce dalla vittoria in rimonta contro il Parma, la Roma è ancora un cantiere aperto per quanto riguarda la creazione della nuova dirigenza. Da quando Claudio Ranieri è stato licenziato dai Friedkin, anche il destino di Frederic Massara appare ormai segnato, con Gian Piero Gasperini che spinge per un profilo con cui instaurare quel “feeling tecnico” mai scattato con l’ex dirigente del Milan.
All’interno del casting giallorosso, in cima alla lista della proprietà americana figura da tempo il nome di Giovanni Manna, ma il Napoli non ha intenzione di liberarlo senza il riconoscimento di un indennizzo (tra i 7 e i 10 milioni), visto un contratto pluriennale ancora in essere.
Nonostante il gradimento dell’ex Juventus, la strada appare in salita, almeno secondo le indiscrezioni raccolte in Italia. In Francia, invece, c’è chi scommette sull’approdo nella Capitale di Manna. Secondo footmercato.net, infatti, sarà proprio lui il nuovo direttore sportivo giallorosso.
“Secondo le nostre fonti Giovanni Manna sarà il nuovo ds della Roma”, scrive Santi Aouna senza usare troppi giri di parole. La stessa fonte, nei giorni scorsi ha lavorato molto sulla ricerca di un nuovo Ds da parte del Marsiglia, parlando anche di un interessamento per Massara e di un accordo verbale con Gregori.