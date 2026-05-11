Dany Mota tra presente (playoff col Monza) e futuro: interesse dal Medio Oriente | CM

La sua stagione non è stata all’altezza delle precedenti, ma Rui Jorge lo esalta: “Ha le qualità per giocare ad altissimi livelli”

Nonostante un campionato di altissimo livello, il Monza dovrà passare dai playoff (sabato in semifinale affronterà la vincente di Modena-Juve Stabia) per provare a centrare l’immediato ritorno in Serie A.

Per la semifinale, più l’eventuale finale, mister Bianco spera di fare affidamento anche sul miglior Dany Mota. Il portoghese viene da una stagione molto meno brillante (5 gol 2 assist in 30 partite rispetto alle passate, tuttavia resta pur sempre uno calciatori con più estro della formazione brianzola. Oltre che quello con il maggior numero di partite (203) e gol (40) nella storia del club.

Per Rui Jorge, che lo ha allenato nel Portogallo Under 21, Dany Mota rimane un profilo da massima serie. “Ha le qualità per giocare ad altissimi livelli – le parole dell’attuale CT dell’Azerbaigian Under 20 – Mi è piaciuto molto lavorare con lui.

È sempre stato un giocatore con una grande voglia di migliorarsi e un incredibile spirito di squadra. Un instancabile in ogni tipo di compito che gli veniva assegnato in campo. È sempre stato disposto ad ascoltare e con un ottimo atteggiamento verso tutti, dagli allenatori a ogni suo compagni di squadra”.

Mota sogna di tornare in Serie A, un campionato che ha per lui ha un significato simbolico davvero speciale. Ora è concentrato solo sui playoff, poi penserà al proprio futuro. Stando alle ultime di Calciomercato.it, di recente il classe ’98 ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di club del Medio Oriente. Il suo contratto col Monza scade tra un anno, per cui un suo addio in estate non è affatto da escludere.