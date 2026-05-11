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C’è la fila per De Rossi in Serie A, Bologna in pole per l’allenatore del Genoa | CM

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L’ottimo lavoro svolto da Daniele De Rossi alla guida del Genoa ha portato il nome del tecnico dei rossoblu sul taccuino di diverse squadre in vista della prossima stagione.

Daniele De Rossi
Daniele De Rossi verso il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

In Serie A ci sono diverse squadre che starebbero valutando Daniele De Rossi come prossimo allenatore con il tecnico che, nelle recenti interviste, ha confermato di non essere certo di restare alla guida del Grifone per la stagione che verrà.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Bologna sarebbe la squadra maggiormente interessata a Daniele De Rossi con gli emiliani pronti ad affidargli la propria panchina nel caso in cui dovesse arrivare la separazione da Vincenzo Italiano, tecnico che ha ancora un anno di contratto ma che potrebbe dire addio senza le coppe europee.

Oltre ai rossoblu potrebbe esserci un tentativo da parte della Fiorentina che appare sicura della separazione da Paolo Vanoli al termine del campionato in corso. Il primo obiettivo dei viola, però, è Fabio Grosso con il Sassuolo che, a sua volta, potrebbe valutare la posizione di De Rossi per la propria panchina. Ultima opzione, più difficile, è quella che porta al Como. I lariani potrebbero scegliere l’ex Roma nel caso in cui Fabregas dovesse cedere alle lusinghe di una delle big europee che lo segue.

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