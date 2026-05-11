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Juve-Fiorentina, pessime notizie per Spalletti: le ultime

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Aggiornamenti importantissimi in vista dell’atteso match tra l’undici di Spalletti e quello allenato da Vanoli.

La Juventus è ripartita. Dopo i due pari di fila contro Milan ed Hellas Verona, i bianconeri si sono imposti sul campo del Lecce grazie alla rete di Dusan Vlahovic superando il Milan e conquistando almeno momentaneamente il terzo posto in classifica. A 180′ dal termine del campionato, la squadra allenata da Luciano Spalletti è artefice del proprio destino.

Moise Kean
Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

A cominciare dalla delicata gara interna contro la Fiorentina, in programma il prossimo weekend. Proprio in vista del march contro i viola, arrivano pessime notizie per Spalletti: Moise Kean, infatti, potrebbe tornare in campo contro la sua ex squadra e guidare l’attacco della Fiorentina.

Il centravanti della Nazionale, che ha saltato gli ultimi impegni per un problema alla tibia, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni e rientrare contro la Vecchia Signora: una notizia che rischia di rovinare i piani della Juventus.

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