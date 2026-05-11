Ruben Dias a zero all’Inter: ecco perché è impossibile

Chi ha lanciato la candidatura potrebbe essersi confuso con un altro giocatore del Manchester City

L’Inter è all’alba di una (mezza) rivoluzione. Tra quelli in scadenze e quelli fuori dal progetto, sono tanti i calciatori che dovrebbero/potrebbero dire addio al termine della stagione. In difesa sono ai saluti Acerbi e Darmian, quasi sicuramente anche Stefan de Vrij: tutti e tre hanno il contratto che finisce il prossimo 30 giugno.

Poi c’è da capire come finirà la telenovela Bastoni: dovesse restare, ecco che i nuovi innesti nel reparto arretrato sarebbero essenzialmente due. Due centrali, un giovane e uno esperto, con la prima casella che dovrebbe essere occupata da Muharemovic. Per la seconda, invece, sono già stati fatti dei nomi più o meno credibili: l’ultimo è pesante, si tratta infatti di Ruben Dias.

La candidatura del portoghese è stata lanciata da Paolo Di Canio nel corso di ‘Sky Calcio Club’. Parlando delle strategie dei nerazzurri nella prossima sessione estiva, l’ex Bandiera della Lazio ha detto che “c’è un giocatore in scadenza sul mercato, un duro conosciuto bene da Manuel Akanji. Non è Nathan Aké, ma è Ruben Dias…”.

Ruben Dias non è in scadenza

Di Canio, però, è caduto in errore: Ruben Dias non ha il contratto in scadenza a giugno. Il ventottenne di Amadora ha rinnovato coi ‘Citizens’ la scorsa estate fino al 2029. Possibile che l’attuale opinionista di ‘Sky Sport’ si sia confuso con il compagno e pari ruolo dell’ex Benfica, vale a dire l’inglese John Stones, lui sì in scadenza contrattuale e già certo di lasciare Manchester.

Stones occasione per Inter e Juve

Proprio in questi giorni il 31enne è stato accostato alle big di Serie A, principalmente a Inter e Juve. Anche quello di Stones è un profilo che può stuzzicare molto le italiane, a patto che ci siano le giuste condizioni economiche.