Quanto manca Maldini al Milan, Adani: “Ecco cosa aveva chiesto”

“Dal 2023 il club ha perso la guida e io credo che sia lì il problema. Partire in campo, ma soprattutto fuori per poi andare in campo con gente che rispetti la storia”

Il crollo del Milan non comincia né oggi né ieri. Inizia nel 2023, con il licenziamento di Paolo Maldini, ovvero dell’anima e simbolo del club. Ma anche del dirigente che – pur commettendo errori come tutti – aveva ridato dignità e rialzato il livello della squadra dopo i disastri delle precedenti gestioni, vincendo uno Scudetto e andando a un passo dalla finale Champions.

“Dal mio punto di vista – ha spiegato Lele Adani nel suo intervento alla ‘Domenica Sportiva’ – il Milan si è fermato esattamente il 19 maggio 2023, semifinale di ritorno di Champions contro l’Inter“.

“Maldini disse questo in conferenza stampa (in realtà nelle interviste pre partita, ndr) – aggiunge Adani – ‘Non è il momento di fare drammi, è il momento di fare un passo in avanti'”. In sostanza chiese al club di proseguire nella campagna di rafforzamento, senza privarsi dei giocatori migliori come accade invece puntualmente ogni estate.

“Quello era l’apice del ciclo di Pioli – sottolinea Adani – il Milan migliore degli ultimi 15 anni con Pioli, che aveva vinto lo scudetto l’anno prima e giocava con l’Inter nella semifinale di Coppa Campioni. E Maldini, a capo dell’area sportiva, ha la possibilità di andare in finale e di crescere nel tempo, ancora, probabilmente con qualche cambio, qualche innesto. Lì si è fermato il Milan e ci sono stati gli ultimi tre anni che sono stati disastrosi“.

“Pensate solo l’anno dopo, dopo un anno di Pioli out, tutto l’anno Pioli out, alla fine quel Milan arriva comunque secondo per comunque confermare il ciclo buono dell’era Pioli, con un anno di Pioli out di 95 tifosi su 100 del Milan in tutta Italia, ma arrivò secondo. Scavalcando, dopo essere stato anche 6-7 punti dietro la Juve di Allegri, scavalcandolo. E arrivò secondo. Poi solo disastro…”.

Adani: “Oggi il Milan è trentesimo nel ranking”

Quanto manca un Maldini, anzi Maldini a questo Milan? Tanto, troppo: “Dal 2023 ha perso la guida e io credo che sia lì il problema. Partire in campo, ma soprattutto fuori per poi andare in campo con gente che rispetti la storia del Milan, che abbia quella grandezza, quella visione, quello sbocco: partire da una proposta di calcio e di costruzione di squadra che richiami l’entusiasmo e questo brand che è unico.

Il Milan è unico perché ha fatto calcio nobile ed è stato rispettato in tutto il mondo. Il Milan è la squadra nella storia seconda solo dietro al Real Madrid per Coppe dei Campioni vinte. Oggi è trentesimo nel ranking, è trentesimo…”, ha concluso Adani.