Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Disastro Milan e flop Santiago Gimenez: “Non giocherebbe in B”

Foto dell'autore

Ciccio Graziani: “I giocatori rossoneri hanno la faccia dei perdenti prima ancora che inizii la partita”

“Non c’è più un’anima”. Ciccio Graziani va all’attacco del Milan, ieri sera sconfitto in casa anche dall’Atalanta. Ora la squadra di Allegri rischia concretamente di fallire la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo della stagione. Nel mirino dell’ex attaccante di Torino, Roma, Fiorentina e della Nazionale c’è anche Santiago Gimenez.

Grafica Santiago Gimenez
Disastro Milan e flop Santiago Gimenez: “Non giocherebbe in B” (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’anno e mezzo in rossonero del bomber messicano, costato oltre 30 milioni, è stato un autentico disastro. La sua prima vera stagione è stata anche condizionati dall’infortunio e la successiva operazione alla caviglia, per uno stop complessivo di circa cinque mesi. Solo 1 gol realizzato, alla Fiorentina lo scorso 19 ottobre.

“Con prestazioni così – ha sottolineato Ciccio Graziani nel suo intervento alla ‘Domenica Sportiva’ – non potrebbe giocare neanche col Frosinone in Serie B“.

In realtà Graziani si è scagliato contro tutti i giocatori del Milan, in particolare verso gli attaccanti e indirettamente anche contro Allegri: “Al Milan hanno la faccia dei perdenti prima ancora che inizii la partita. E davanti hanno delle criticità enormi”.

Al termine della gara con l’Atalanta, Igli Tare ha paventato la possibilità che il club possa scegliere la via del ritiro punitivo, una soluzione che non sembra essere gradita allo stesso Allegri. Una cosa è certa: nelle ultime due giornate di campionato, Leao e compagni non possono più permettersi passi falsi. Con 6 punti la Champions verrebbe raggiunta, considerato il vantaggio negli scontri diretti su Roma e Como.

2397

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1