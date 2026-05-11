Disastro Milan e flop Santiago Gimenez: “Non giocherebbe in B”

Ciccio Graziani: “I giocatori rossoneri hanno la faccia dei perdenti prima ancora che inizii la partita”

“Non c’è più un’anima”. Ciccio Graziani va all’attacco del Milan, ieri sera sconfitto in casa anche dall’Atalanta. Ora la squadra di Allegri rischia concretamente di fallire la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo della stagione. Nel mirino dell’ex attaccante di Torino, Roma, Fiorentina e della Nazionale c’è anche Santiago Gimenez.

L’anno e mezzo in rossonero del bomber messicano, costato oltre 30 milioni, è stato un autentico disastro. La sua prima vera stagione è stata anche condizionati dall’infortunio e la successiva operazione alla caviglia, per uno stop complessivo di circa cinque mesi. Solo 1 gol realizzato, alla Fiorentina lo scorso 19 ottobre.

“Con prestazioni così – ha sottolineato Ciccio Graziani nel suo intervento alla ‘Domenica Sportiva’ – non potrebbe giocare neanche col Frosinone in Serie B“.

In realtà Graziani si è scagliato contro tutti i giocatori del Milan, in particolare verso gli attaccanti e indirettamente anche contro Allegri: “Al Milan hanno la faccia dei perdenti prima ancora che inizii la partita. E davanti hanno delle criticità enormi”.

Al termine della gara con l’Atalanta, Igli Tare ha paventato la possibilità che il club possa scegliere la via del ritiro punitivo, una soluzione che non sembra essere gradita allo stesso Allegri. Una cosa è certa: nelle ultime due giornate di campionato, Leao e compagni non possono più permettersi passi falsi. Con 6 punti la Champions verrebbe raggiunta, considerato il vantaggio negli scontri diretti su Roma e Como.