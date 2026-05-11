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Juventus, Spalletti ha scelto bomber e fantasista: doppio messaggio a Comolli

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L’allenatore bianconero traccia le linee guida per il mercato estivo: doppio obiettivo in cima alla lista 

Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità”. Luciano Spalletti ha ritrovato un Vlahovic in grande spolvero, con il bomber serbo che ha lasciato il segno anche nella fondamentale trasferta di Lecce dopo il ritorno al gol contro il Verona.

Spalletti, messaggio alla Juve
Spalletti e il messaggio alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Il gol lampo del numero 9 permette alla Juventus di restare tra le prime quattro in classifica e guardare con maggiore serenità alle ultime due sfide con Fiorentina e Torino, decisive per la corsa Champions. Vlahovic potrebbe fare la differenza nella volata finale, ma intanto il suo destino rimane in bilico visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. 

“Vedremo”, la risposta secca del centravanti alla domanda sul proprio futuro e che lascia diversi interrogativi sulla permanenza con la maglia bianconera anche per le prossime stagioni.

Calciomercato Juve, Vlahovic e Bernardo Silva le priorità di Spalletti

Il summit decisivo con i dirigenti della Continassa andrà in scena a fine campionato, intanto Spalletti continua il pressing per la conferma di Vlahovic sotto la Mole. Il suo ‘centravanti fisico’ è il serbo, profilo che è maledettamente mancato alla Juventus come confermato dallo stesso allenatore di Certaldo nel post-gara di Lecce.

Lecce-Juve, Vlahovic decisivo
Vlahovic decisivo (Ansa) – Calciomercato.it

La stoccata alla dirigenza fa rumore, con l’ex Ct che negli ultimi mesi (Boga a parte) aveva in sostanza già bocciato il mercato del Ceo Comolli. Spalletti resta quindi il primo sponsor di Vlahovic e senza la fumata bianca per il rinnovo l’alternativa può essere Sortloth (occhio a un possibile scambio con l’Atletico per Nico Gonzalez) o il ritorno di Kolo Muani, anche se il francese ha caratteristiche un po’ differenti. Mentre Lewandowski al momento appare un obiettivo lontano. 

Oltre all’ariete in area di rigore, Spalletti preme per avere più fantasia tra le linee: il prescelto in questo caso è Bernardo Silva, con la Juve in costante contatto per convincere il portoghese a volare verso Torino. 

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