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Inter, nuova tegola per Chivu: dopo Calhanoglu fuori un altro big per la finale

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L’allenatore nerazzurro non sorride dopo l’ultimo allenamento, a due giorni dalla finalissima di Coppa Italia contro la Lazio

Chivu e l’Inter in ansia per le condizioni di Marcus Thuram, in vista della finalissima di Coppa Italia dell’Olimpico con la Lazio.

Inter, infortunio Thuram
Thuram verso il forfait (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante francese si è fermato questa mattina nell’allenamento ad Appiano Gentile e la sua presenza è a forte rischio per la sfida di mercoledì sera contro la formazione di Sarri. Thuram ha accusato un problema muscolare, da verificare domani prima della partenza per Roma.

Lazio-Inter, infortunio Thuram: finale lontana per il francese

Il figlio d’arte nella rifinitura di martedì ad Appiano si sottoporrà a nuovi accertamenti, ma ad oggi le possibilità di vederlo titolare contro la Lazio sono ridottissime. 

Thuram a terra
Infortunio per Marcus Thuram  (Ansa) – Calciomercato.it

Thuram al massimo potrebbe andare in panchina, con Chivu e lo staff medico nerazzurro che scioglieranno le riserve soltanto domani mattina. Assenza che sarebbe pesante per il tecnico dell’Inter, considerando anche le condizioni non ottimali di Esposito. Si va quindi verso un tandem d’attacco formato da Bonny e capitan Lautaro Martinez, quest’ultimo tornato al gol proprio con la Lazio nell’ultimo match di campionato. 

Il ko di Thuram si aggiunge all’assenza di un altro big come Calhanoglu, che anche oggi ha sostenuto una seduta personalizzata. 

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