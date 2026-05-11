Finalmente arriva la decisione definitiva sulla stracittadina, De Siervo ha fatto chiarezza

Entrati già nella settimana che porterà alla penultima giornata del campionato di Serie A, la Lega Serie A ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla data e l’orario del Derby capitolino. La concomitanza della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico ha fatto nascere una ridda di voci sullo slittamento di Roma-Lazio a lunedì o addirittura a mercoledì, richiedendo l’intervento di Luigi De Siervo a Rai GR Parlamento.

“Si giocherà domenica alle 12.30, perché – ha detto l’ad della Lega a “La politica nel pallone” – le altre soluzioni non sono affatto percorribili. Non è possibile giocare un derby di sera a Roma, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione”.

“L’orario giusto è le 12.30. Quelle sul lunedì sono ipotesi fantasiose e non realizzabili perché coinvolgerebbero altre realtà e sposterebbero circa 300mila persone in un giorno feriale. La soluzione delle 12.30 contempla gli interessi di tutti”.