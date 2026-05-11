Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve a caccia di un nuovo difensore centrale: 2 nomi su tutti

Foto dell'autore

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa bianconera: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Juventus è ora al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri sono ora terzi in classifica davanti a Milan, Roma e Como ma contro il viola serviranno 3 punti per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League e non correre rischi.

Min-Jae Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grande attenzione anche il calciomercato ed è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare ai vari Bremer, Kelly e Gatti. I nomi più caldi – secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbero quelli di Marcos Senesi e Kim Min-jae.

Il primo è in scadenza con il Bournemouth e si libererà a zero in estate, ma piace in Premier League e potrebbe rimanere in Inghilterra. Il secondo, invece, è un vecchio pallino di Spalletti che lo ha già allenato al Napoli ai tempi dello scudetto: c’è, però, da convincere il Bayern Monaco. Come andrà a finire?

2410

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1