Juve a caccia di un nuovo difensore centrale: 2 nomi su tutti

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa bianconera: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Juventus è ora al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri sono ora terzi in classifica davanti a Milan, Roma e Como ma contro il viola serviranno 3 punti per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League e non correre rischi.

Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grande attenzione anche il calciomercato ed è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare ai vari Bremer, Kelly e Gatti. I nomi più caldi – secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbero quelli di Marcos Senesi e Kim Min-jae.

Il primo è in scadenza con il Bournemouth e si libererà a zero in estate, ma piace in Premier League e potrebbe rimanere in Inghilterra. Il secondo, invece, è un vecchio pallino di Spalletti che lo ha già allenato al Napoli ai tempi dello scudetto: c’è, però, da convincere il Bayern Monaco. Come andrà a finire?