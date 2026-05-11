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Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime | CM

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Il centrocampista di Treviglio sembra destinato a salutare il club fresco di promozione in Serie A

Potrebbe essere in Portogallo il futuro prossimo di Issa Doumbia, uno dei grandi punti di forza del Venezia di Stroppa che ha stravinto il campionato cadetto conquistando la promozione diretta in Serie A.

Doumbia esulta dopo un gol col Venezia
Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Di 10 gol e 6 assist il bottino del centrocampista nato a Treviglio ma originario della Costa d’Avorio: una stagione che non poteva passare inosservata e infatti sul classe 2003 hanno messo gli occhi molti grandi club europei.

In particolare due delle tre big della Liga Portugal, vale a dire Sporting CP e Benfica. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i biancoverdi hanno accelerato negli ultimi giorni avvicinandosi a una intesa con il Venezia.

L’affare non è però ancora chiuso, anche perché c’è stato il forte inserimento di Rui Costa e soci. Per Doumbia, quindi, è in atto un vero e proprio derby di Lisbona, con nuovi e importanti sviluppi attesi già in questa settimana.

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