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Jones all’Inter con 6 mesi di ritardo: via libera del Liverpool, ecco chi gli fa spazio

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L’inglese è molto apprezzato da Chivu e un’ottima occasione di mercato

L’Inter cambierà tanto nel prossimo calciomercato estivo. In entrata e per il centrocampo resta più che attuale il nome di Curtis Jones, che i nerazzurri hanno provato a prendere nella scorsa sessione di gennaio. Da allora il 25enne inglese ha continuato a trovare poco spazio e anche in Inghilterra confermano che da parte del Liverpool c’è sempre grande apertura alla sua cessione.

Copertina Jones Inter Liverpool
Jones all’Inter con 6 mesi di ritardo: via libera del Liverpool, ecco chi gli fa spazio (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

L’Inter aveva lavorato per un prestito con diritto, poi visto che non c’era tempo per un suo rinnovo coi ‘Reds’ l’affare è andato a monte. Di conseguenza è saltato anche quello che avrebbe portato Frattesi in Premier, nello specifico al Nottingham Forest.

Proprio il classe ’99 capitolino potrebbe fare spazio all’arrivo ad Appiano di Jones, elemento molto apprezzato da Cristian Chivu. L’ex Sassuolo è fuori dai piani dello stesso tecnico rumeno, motivo per cui in estate ci sarà un divorzio già vicinissimo nelle ultime due sessioni di mercato: possibile un suo approdo in Inghilterra, occhio al Bournemouth, senza escludere alcune piste italiane, in primis quella rappresentata dalla Roma.

Per quanto riguarda Jones, stavolta la trattativa per il suo cartellino potrebbe essere impostata solo a titolo definitivo. A meno che l’entourage del classe 2001, stuzzicato dalla soluzione Inter (a gennaio disse sì) e il Liverpool non trovino un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2027. Difficile, ma non impossibile…

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