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Il campionato potrebbe saltare: ricorso UFFICIALE, lunedì la sentenza

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“Se venisse accolto, impossibile portare a termine il torneo”

Il campionato rischia di saltare quando alla sua naturale conclusione mancano appena tre giornate. Tutta ‘colpa’ di un podcast e, soprattutto, del ricorso presentato dal club attualmente diciassettesimo, cioè penultimo in classifica con 25 punti

Grafica campionato a rischio
Il campionato potrebbe saltare: ricorso UFFICIALE, lunedì la sentenza (Grok) – Calciomercato.it

Bufera in Olanda, Eredivisie a rischio dopo che il NAC Breda ha presentato reclamo dopo la sonora sconfitta per 6-0 contro i Go Ahead Eagles. Motivo? Lo scorso 15 marzo, la squadra di casa ha schierato un calciatore non idoneo.

Precisamente il terzino olandese Dean James, che lo scorso anno ha deciso di prendere la cittadinanza indonesiana collezionando in seguito 5 presenze con la maglia della Nazionale maggiore. Qualcuno potrebbe giustamente chiedere, qual è il problema?

Secondo una normativa in vigore in Olanda, chi sceglie di prendere un’altra cittadinanza automaticamente perde quella olandese. Dunque la presenza in campo di James sarebbe dovuta essere irregolare, poiché lui extracomunitario.

Grafica Dean James
Eredivisie, scoppia il caso Dean James: campionato a rischio – Calciomercato.it

Il NAC Breda è venuto a conoscenza della possibilità di presentare ricorso dal podcast ‘De Derde Helft’. Secondo i media olandesi ci sarebbero altri 25 giocatori come James, per cui anche altri club potrebbero presentare ricorso: 133 le partite sotto la lente di ingrandimento.

Le parole di Mariane Leeuwene, direttrice del calcio professionistico olandese, lasciano tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso: “Molti club attendono la sentenza del tribunale – riporta ‘Cronache di Spogliatoio’ – Se il ricorso del NAC Breda venisse accolto (il primo è stato respinto dalla Federazione olandese, ndr), potrebbe diventare impossibile concludere il campionato” vinto dal PSV di Perisic. Lunedì prossimo è atteso il verdetto che potrebbe sconvolgere il calcio in Olanda, in particolare l’Eredivisie 2025/2026.

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