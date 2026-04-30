Boom Sarri, via dalla Lazio per un’altra big di Serie A: i dettagli

Mancano appena quattro turni al termine del campionato ma già impazza il mercato panchine: ecco cosa succede.

C’è prima una Coppa Italia da conquistare e l’eventuale qualificazione alle Coppe europee per il prossimo anno, ma le strade di Maurizio Sarri e della Lazio sono pronte a separarsi. Il tecnico originario di Napoli nell’ultimo periodo ha avito diversi problemi con la società e quasi sicuramente cambierà aria al termine della stagione in corso.

Una svolta pazzesca, che rischia di stravolgere la panchina di un’altra grande del campionato italiano. Sì, proprio così, perché il Napoli – stando a quanto riportato oggi da ‘La Repubblica’ – starebbe pensando proprio al ritorno di Sarri per l’eventuale sostituzione di Conte: l’attuale tecnico della Lazio ha già allenato gli azzurri dal 2015 al 2018 lasciando dei buonissimi ricordi da quelle parti.

E adesso De Laurentiis starebbe pensando di riportarlo in Campania per affidargli la guida tecnica della prima squadra nella stagione 2026/2027: tutto pronto, dunque, per il matrimonio-bis tra Sarri e Napoli. Seguiremo questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.