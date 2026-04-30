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Boom Sarri, via dalla Lazio per un’altra big di Serie A: i dettagli

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Mancano appena quattro turni al termine del campionato ma già impazza il mercato panchine: ecco cosa succede. 

C’è prima una Coppa Italia da conquistare e l’eventuale qualificazione alle Coppe europee per il prossimo anno, ma le strade di Maurizio Sarri e della Lazio sono pronte a separarsi. Il tecnico originario di Napoli nell’ultimo periodo ha avito diversi problemi con la società e quasi sicuramente cambierà aria al termine della stagione in corso.

Conte e Dazn dopo Napoli-Milan
Conte (Screen Dazn) – Calciomercato.it

Una svolta pazzesca, che rischia di stravolgere la panchina di un’altra grande del campionato italiano. Sì, proprio così, perché il Napoli – stando a quanto riportato oggi da ‘La Repubblica’ – starebbe pensando proprio al ritorno di Sarri per l’eventuale sostituzione di Conte: l’attuale tecnico della Lazio ha già allenato gli azzurri dal 2015 al 2018 lasciando dei buonissimi ricordi da quelle parti.

E adesso De Laurentiis starebbe pensando di riportarlo in Campania per affidargli la guida tecnica della prima squadra nella stagione 2026/2027: tutto pronto, dunque, per il matrimonio-bis tra Sarri e Napoli. Seguiremo questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.

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