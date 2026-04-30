Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Spalletti ritrova Thuram. Yildiz-Vlahovic sotto osservazione

Foto dell'autore

La squadra bianconera è attesa dalla sfida col Verona: le ultime dalla Continassa

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match di campionato con il Verona, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Yildiz
Le ultime su Yildiz e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti – ieri presente a Milano per la finale di Coppa Italia Primavera – sorride per il rientro in gruppo di Khephren Thuram, che oggi ha svolto l’intero allenamento con la squadra. Il centrocampista francese deve gestire un edema osseo al ginocchio, ma dovrebbe partire comunque titolare nella prossima sfida contro gli scaligeri.

Juve, Yildiz e Vlahovic lavorano a parte

Spalletti spera di riavere a disposizione dal primo minuto anche Kenan Yildiz, che questa mattina al pari di Vlahovic ha sostenuto un lavoro differenziato per la gestione dei carichi.

Il numero dieci è sempre sotto osservazione e alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro, ma le sue condizioni sono date in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Yildiz è stato costretto a partire dalla panchina sia col Bologna che contro il Milan e punta a tornare titolare con il Verona. 

In corso d’opera ci sarà sicuramente spazio per Dusan Vlahovic, rientrato nel finale di gara a San Siro e che potrebbe avere più minutaggio nell’incrocio casalingo contro l’Hellas.

1603

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU