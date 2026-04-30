Juventus, Spalletti ritrova Thuram. Yildiz-Vlahovic sotto osservazione

La squadra bianconera è attesa dalla sfida col Verona: le ultime dalla Continassa

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match di campionato con il Verona, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium.

Luciano Spalletti – ieri presente a Milano per la finale di Coppa Italia Primavera – sorride per il rientro in gruppo di Khephren Thuram, che oggi ha svolto l’intero allenamento con la squadra. Il centrocampista francese deve gestire un edema osseo al ginocchio, ma dovrebbe partire comunque titolare nella prossima sfida contro gli scaligeri.

Juve, Yildiz e Vlahovic lavorano a parte

Spalletti spera di riavere a disposizione dal primo minuto anche Kenan Yildiz, che questa mattina al pari di Vlahovic ha sostenuto un lavoro differenziato per la gestione dei carichi.

Il numero dieci è sempre sotto osservazione e alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro, ma le sue condizioni sono date in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Yildiz è stato costretto a partire dalla panchina sia col Bologna che contro il Milan e punta a tornare titolare con il Verona.

In corso d’opera ci sarà sicuramente spazio per Dusan Vlahovic, rientrato nel finale di gara a San Siro e che potrebbe avere più minutaggio nell’incrocio casalingo contro l’Hellas.