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Dalla Continassa a Milano: Spalletti (e Comolli) alla finalissima dei baby Juve | VIDEO CM

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Il tecnico bianconero è presente in tribuna per l’ultimo atto della Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta

Prima l’allenamento alla Continassa (con Yildiz rientrato parzialmente in gruppo), poi veloce nel pomeriggio in direzione Milano per seguire la finale dei baby bianconeri. 

Juventus, Spalletti alla finale di Coppa Italia Primavera
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus – Calciomercato.it

Luciano Spalletti ormai è pienamente integrato in casa Juventus e segue da vicino anche i giovani della ‘Vecchia Signora’, impegnati nel capoluogo lombardo per la finalissima di Coppa Italia Primavera contro l’Atalanta. Il tecnico dei ‘grandi’ è uno degli ospiti d’eccezione presenti sugli spalti dell’Arena Civica per seguire la formazione allenata da mister Padoin.

Juventus, Coppa Italia Primavera: c’è Spalletti in tribuna

Spalletti è arrivato in macchina da Torino poco prima del fischio d’inizio, preceduto in precedenza dai dirigenti del club bianconero.

Infatti, oltre al tecnico di Certaldo, anche il Ceo Comolli e il resto della dirigenza della Juventus (Chiellini, Modesto e Ottolini) hanno raggiunto Milano per assistere dal vivo al match della formazione Primavera. L’undici allenato da Padoin ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete firmata dal difensore Rizzo, convocato tra l’altro recentemente da Spalletti in prima squadra al pari del portiere Radu. 

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