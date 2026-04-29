Dalla Continassa a Milano: Spalletti (e Comolli) alla finalissima dei baby Juve | VIDEO CM

Il tecnico bianconero è presente in tribuna per l’ultimo atto della Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta

Prima l’allenamento alla Continassa (con Yildiz rientrato parzialmente in gruppo), poi veloce nel pomeriggio in direzione Milano per seguire la finale dei baby bianconeri.

Luciano Spalletti ormai è pienamente integrato in casa Juventus e segue da vicino anche i giovani della ‘Vecchia Signora’, impegnati nel capoluogo lombardo per la finalissima di Coppa Italia Primavera contro l’Atalanta. Il tecnico dei ‘grandi’ è uno degli ospiti d’eccezione presenti sugli spalti dell’Arena Civica per seguire la formazione allenata da mister Padoin.

Juventus, Coppa Italia Primavera: c’è Spalletti in tribuna

Spalletti è arrivato in macchina da Torino poco prima del fischio d’inizio, preceduto in precedenza dai dirigenti del club bianconero.

Infatti, oltre al tecnico di Certaldo, anche il Ceo Comolli e il resto della dirigenza della Juventus (Chiellini, Modesto e Ottolini) hanno raggiunto Milano per assistere dal vivo al match della formazione Primavera. L’undici allenato da Padoin ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete firmata dal difensore Rizzo, convocato tra l’altro recentemente da Spalletti in prima squadra al pari del portiere Radu.