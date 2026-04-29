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Juventus, Yildiz fa sorridere Spalletti. Thuram fuori dal gruppo

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Gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni del numero dieci e del centrocampista francese

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del match di domenica pomeriggio in campionato contro il Verona.

Juventus, le condizioni di Yildiz e Thuram
Le ultime su Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Sotto i riflettori c’erano le condizioni di Kenan Yildiz, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro. Il numero dieci era sceso in campo solo nel finale nel big match di San Siro col Milan e per lui arrivano comunque buone notizie per il finale di stagione, decisivo per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa per un posto in Champions League. 

Yildiz si è allenato infatti parzialmente con il resto della squadra e nei prossimi giorni rientrerà integralmente in gruppo in vista della sfida con il Verona.

Juventus, le ultime sulle condizioni di Yildiz e Thuram

Luciano Spalletti incrocia ovviamente le dita e spera di utilizzare dal primo minuto il fantasista turco, costretto a partire dalla panchina negli ultimi due match di Serie A contro Bologna e Milan. 

Le condizioni di Yildiz quindi migliorano, mentre è da monitorare la situazione di un altro titolarissimo come Khephren Thuram. Il figlio d’arte è alle prese da diverse settimane con un edema osseo al ginocchio e negli ultimi tempi è stato gestito da Spalletti. L’ex Nizza questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno rivalutate giorno per giorno. 

Come per Yildiz, lo staff medico bianconero e Spalletti sono fiduciosi nel recuperare Thuram per la gara dell’Allianz Stadium col Verona. 

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