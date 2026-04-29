Addio Juve, può prenderlo subito il Milan: c’entra Jorge Mendes

Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: chi la spunterà?

Dopo il deludente pari di San Siro (0-0) Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi nuovamente, questa volta in sede di calciomercato. Entrambi i club sono infatti alla ricerca di un attaccante di assoluto livello e hanno messo gli occhi su Gonçalo Matias Ramos, classe 2001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese.

Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus ma – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ – il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe ora offerto proprio al Milan.

Ramos ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma la dirigenza del PSG sarebbe intenzionata a chiederne di più visto il grande investimento (80 milioni) fatto tre anni fa per acquistarlo dal Benfica: rossoneri, dunque, al momento in vantaggio sui bianconeri nella corsa al calciatore e pronti a regalare un super rinforzo a Massimiliano Allegri.