Roma, cessione eccellente in arrivo: i giallorossi vogliono 60 milioni

La Roma potrebbe cedere uno dei pezzi da novanta della rosa per una somma intorno ai 60 milioni di euro. I giallorossi, a caccia di plusvalenze per rientrare nei piani della UEFA per quello che riguarda il Fair play finanziario, potrebbero dire addio ad una colonna della formazione allenata da Gian Piero Gasperini.

Uno dei nomi caldi in uscita sembra essere quello di Manu Koné, centrocampista francese della Roma che ha attirato le attenzioni di diverse squadre. Cercato con insistenza dall’Inter durante la scorsa estate, il mediano potrebbe salutare la formazione giallorossa alla fine del campionato in corso con i nerazzurri pronti a tornare sul mediano dei capitolini.

Oltre all’Inter ci sarebbe anche il PSG, pronto a fare un tentativo per assicurarsi il cartellino del calciatore della nazionale francese. La Roma, che non vorrebbe perdere più di un calciatore importante della propria rosa durante la prossima estate, chiede circa 60 milioni di euro per il suo cartellino con il classe 2001 che ha ottime possibilità di essere convocato al mondiale e vedere così alzare la sua quotazione.