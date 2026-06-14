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Clausola astronomica più rinnovo: niente da fare per Inter e Juve

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Scatta l’opzione sul contratto con il Barcellona: nessuna possibilità per l’arrivo dell’attaccante in Serie A

Si è fatto un gran parlare negli ultimi mesi dell’attacco del Barcellona, che ha dato l’addio a Lewandowski dopo il mancato rinnovo del polacco.

Ferran Torres resta la Barcellona
Ferran Torres insieme a Yamal (Ansa) – Calciomercato.it

Il 39enne bomber era in scadenza di contratto ed è stato accostato anche alle big italiane. La sua prossima avventura però non sarà in Serie A, così come anche il futuro di Ferran Torres. Il Barça, perso Lewandowski, non ha infatti intenzione di privarsi anche del nazionale spagnolo che sarà impegnato in queste settimane al Mondiale con le ‘Furie Rosse’.

L’ex Manchester City ha un contratto in scadenza tra un anno e tra le altre aveva attirato anche le attenzioni di Inter (nell’operazione Bastoni) e Juventus.

Il Barcellona toglie dal mercato Ferran Torres: scatta l’opzione prima del rinnovo

Il Barcellona però come dicevamo non vuole privarsi di Ferran Torres e sta lavorando al rinnovo contrattuale del numero sette.

Ferran Torres in azione col Barcellona
Ferran Torres, attaccante del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it

Prima però – come riporta il ‘Mundo Deportivo’ – il club campione di Spagna attiverà l’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno (quindi fino al 2028) del 26enne attaccante. Un modo per mettersi al riparo da eventuali sorprese e successivamente affrontare con calma le trattative per il prolungamento dopo la fine del mercato estivo.

Ferran Torres era sbarcato in Catalogna nel 2022 per 55 milioni di euro dal Manchester City e nel suo contratto con il Barça ha una clausola rescissoria da 1 miliardo. Lo spagnolo nell’ultima stagione ha messo a referto 21 reti complessive in tutte le competizioni. 

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