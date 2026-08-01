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Fiorentina, adesso è ufficiale: nuovo colpaccio in entrata

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La società viola non si ferma più e mette a segno un’altra super operazione di mercato: ecco chi arriva. 

Fiorentina senza limiti. I viola sono letteralmente scatenati sul mercato e, in queste ore, hanno definito l’acquisto di un altro elemento di cui sentiremo sicuramente parlare nel corso della prossima stagione: una splendida notizia per il nuovo tecnico Fabio Grosso, che si presenterà dunque ai nastri di partenza con un undici da non sottovalutare assolutamente.

Fabio Grosso
Grosso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club toscano: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola”.

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