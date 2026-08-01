Fiorentina, adesso è ufficiale: nuovo colpaccio in entrata

La società viola non si ferma più e mette a segno un’altra super operazione di mercato: ecco chi arriva.
Fiorentina senza limiti. I viola sono letteralmente scatenati sul mercato e, in queste ore, hanno definito l’acquisto di un altro elemento di cui sentiremo sicuramente parlare nel corso della prossima stagione: una splendida notizia per il nuovo tecnico Fabio Grosso, che si presenterà dunque ai nastri di partenza con un undici da non sottovalutare assolutamente.
Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club toscano: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola”.