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Tempo di cessioni in casa Milan, cinque nomi in partenza dai rossoneri

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Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che stanno lavorando alla partenza di diversi calciatori che non rientrano nei piani del club per la stagione che sta per prendere il via.

Ruben Amorim
Il Milan lavora alle cessioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim sta valutando i giocatori attualmente a disposizione, ma appare chiaro che diversi tasselli della rosa debbano salutare per sfoltire l’organico e permettere al club di investire nuovamente sul mercato.

Da Bondo a Terracciano (per il quale potrebbero essere fatte delle valutazioni in ottica lista), passando per Leao e Gimenez, fino a Loftus-Cheek e Fofana, sono diversi i giocatori del Milan che potrebbero salutare nei prossimi giorni. Cessioni volte a fare cassa che possano permettere al club di investire e rinforzare la rosa.

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