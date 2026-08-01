Tempo di cessioni in casa Milan, cinque nomi in partenza dai rossoneri

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che stanno lavorando alla partenza di diversi calciatori che non rientrano nei piani del club per la stagione che sta per prendere il via.

Ruben Amorim sta valutando i giocatori attualmente a disposizione, ma appare chiaro che diversi tasselli della rosa debbano salutare per sfoltire l’organico e permettere al club di investire nuovamente sul mercato.

Da Bondo a Terracciano (per il quale potrebbero essere fatte delle valutazioni in ottica lista), passando per Leao e Gimenez, fino a Loftus-Cheek e Fofana, sono diversi i giocatori del Milan che potrebbero salutare nei prossimi giorni. Cessioni volte a fare cassa che possano permettere al club di investire e rinforzare la rosa.